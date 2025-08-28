Woltemade weg: VfB-Überraschung mit Gruda?

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Nick Woltemade wechselt für insgesamt 90 Millionen Euro zu Newcastle United. Nur wenige Details sind noch zu klären. Ein warmer Geldregen für die Schwaben, die aber nun neues Offensivpersonal benötigen. Der Blick geht dabei in Richtung Premier League.

Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der DFB-Pokalsieger an Brajan Gruda von Brighton Hove & Albion interessiert. Der VfB würde den Ex-Mainzer gerne ausleihen. Seagulls-Trainer Fabian Hürzeler seinerseits will den Offensivspieler eigentlich halten, weshalb ein Wechsel nur gegen eine hohe Leihgebühr über die Bühne gehen könnte.

Der 21-Jährige war erst im vergangenen Sommer für 31,5 Millionen Euro auf die Insel gewechselt, ist dort aber mit seinen Spielanteilen unzufrieden. Grudas Vertrag bei Brighton läuft noch bis 2028, zumindest vorübergehend könnte der Linksfuß aber bald wieder seine Schuhe in der Bundesliga schnüren.

Die Stuttgarter dürften derweil noch Ausschau nach einem neuen Mittelstürmer halten, denn ein Eins-zu-Eins-Ersatz für Woltemade ist Flügelspezialist Gruda nicht.