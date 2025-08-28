Dank Woltemade-Millionen: VfB bereitet neues El Khannouss-Angebot vor

Für Nick Woltemade erhält der VfB Stuttgart eine saftige Ablöse in Höhe von 90 Millionen Euro. Ein Teil der Ablöse dürfte noch im laufenden Transferfenster reinvestiert werden. Bei einem Transferziel kommt nun Bewegung in die Sache.

Nach FT-Informationen bereiten die Schwaben derzeit noch für den heutigen Abend ein zweites Angebot für Bilal El Khannouss von Leicester City vor. Ein erstes Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro hatten die Foxes abgelehnt.

Derzeit blockt Leicester alle Offerten ab, da auf ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien gehofft wird. Der Mittelfeldspieler hat aber bereits klargemacht, dass ein Wechsel in die Wüste für ihn nicht infrage kommt.

Mit Crystal Palace ist sich der 21-Jährige bereits einig. Die Eagles waren sogar mit 30 Millionen Euro vorstellig geworden, wollten aber in mehreren Raten bezahlen, was widerum nicht in die Pläne von Leicester passte. Wird nun der VfB zum Nutznießer?