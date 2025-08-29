Millionenregen: Jander vom FCN nach Southampton

Der 1. FC Nürnberg darf sich erneut über einen stattlichen Gewinn freuen. Wie der englische Zweitligist FC Southampton offiziell bekanntgibt, wechselt Caspar Jander von den Franken in südenglische Hafenstadt. Dem Vernehmen nach fließen zwölf Millionen Euro als Ablöse nach Nürnberg. Durch satte Boni kann die Summe noch deutlich steigen. Der Achter unterschreibt bei den Saints einen Vertrag bis 2029.

Jander wurde in der Jugend bei Borussia Dortmund, Schalke 04 und dem MSV Duisburg ausgebildet und war erst im vergangenen Sommer ablösefrei von den Zebras nach Nürnberg gewechselt. Für den FCN stand der 22-Jährige in 33 Zweitligapartien auf dem Feld. Mit seinen starken Leistungen machte er einige Klubs auf sich aufmerksam. Unter anderem waren auch die TSG Hoffenheim, Benfica Lissabon und der VfB Stuttgart am deutschen U21-Nationalspieler interessiert. „Es ist wirklich unglaublich. Als ich hörte, dass Southampton mich haben wollte, war ich sofort begeistert. Ich bin wirklich glücklich, hier zu sein“, freut sich Jander.