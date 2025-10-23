Menü Suche
Deutscher Sportdirektor für Juve?

von Aaron Schlütter - Quelle: Sky Switzerland
Sportchef Johannes Spors auf der Tribüne beim FC Genua @Maxppp

Auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor hat Juventus Turin einen Favoriten ausgemacht. Laut ‚Sky Switzerland‘ ist Johannes Spors, derzeit technischer Direktor beim FC Southampton, die erste Wahl der Italiener. Der Deutsche gilt als methodischer und visionärer Profi mit einem modernen Ansatz im Sportmanagement.

In Turin solle er künftig die Transferpolitik verbessern, das Training optimieren sowie die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Spors machte sich unter anderem bei RB Leipzig sowie Vitesse Arnheim einen Namen und kennt die Serie A bereits aus seiner Zeit beim FC Genua. Obwohl die Entscheidung noch nicht endgültig gefallen ist, soll es bereits erste Kontakte gegeben haben.

