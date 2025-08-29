Menü Suche
Newcastle-Wechsel: Woltemade nimmt letzte Hürde

von Julian Jasch - Quelle: Sky Sports
Nick Woltemade mit seinen letzten Schritten für den VfB Stuttgart @Maxppp

Newcastle United kann Nick Woltemade (23) zeitnah als neuen Spieler präsentieren. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, hat der Sturmhüne die medizinischen Untersuchungen auf der Insel erfolgreich gemeistert. Sämtliche Einigungen zwischen den Parteien wurden zuvor erzielt.

Der VfB Stuttgart darf sich auf einen Geldregen freuen. Die Sockelablöse beträgt rund 85 Millionen Euro. Zudem wurden Boni in Höhe von fünf Millionen Euro ausgemacht. Bei seinem neuen Arbeitgeber winkt Woltemade ein langfristiges Arbeitspapier.

Bundesliga
Premier League
Stuttgart
Newcastle
Nick Woltemade

