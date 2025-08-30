Woltemade-Millionen: VfB an Bouanani dran

Beim VfB Stuttgart ist spätestens seit heute die Kasse prall gefüllt. Der Verkauf von Nick Woltemade (23) an Newcastle United beschert den Schwaben einen 90-Millionen-Geldregen. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen für Investitionen in den Kader sind dementsprechend gegeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein algerischer Nationalspieler könnte bis zum Deadline Day aus Frankreich kommen. Nach FT-Informationen beschäftigen sich die VfB-Offiziellen mit Badredine Bouanani vom OGC Nizza. Gut möglich, dass die Stuttgarter noch bis Montagabend versuchen, den 20-jährigen Flügelstürmer in die Bundesliga zu lotsen.

Neben Bouanani werden aber auch zahlreiche andere Kandidaten mit dem VfB in Verbindung gebracht. Eine heiße Spur führt zu Fabio Vieira (25) vom FC Porto, hinzu kommt das Interesse an Alexis Claude-Maurice (27) von Ligakonkurrent FC Augsburg. Nach FT-Informationen buhlen die Süddeutschen auch um Bilal El Khannouss (21) von Leicester City.