Last Minute: Claude-Maurice vor Bundesliga-Wechsel?

Der Abgang von Enzo Millot (23) zu Al Ahli SC ist noch nicht kompensiert, durch den bevorstehenden Wechsel von Nick Woltemade (23) zu Newcastle United wird nochmal ordentlich Geld in die Kassen des VfB Stuttgart fließen. Die Vorzeichen für Neuzugänge bei den Schwaben stehen dementsprechend gut.

Während nach FT-Informationen ein zweites Angebot für Bilal El Khannouss (21) von Leicester City in Vorbereitung ist, gerät auch Alexis Claude-Maurice vom FC Augsburg ins Visier des VfB. Schon vor einem halben Jahr war das Interesse der Stuttgarter am 27-jährigen Franzosen durchgesickert, laut ‚Bild‘ ist es jetzt zum Ende der Sommertransferperiode wieder aufgeflammt.

Hohes Preisschild

Für Augsburg wäre der Abgang des torgefährlichen Profis ein herber Verlust. Trainer Sandro Wagner will Claude-Maurice unbedingt halten. Deshalb sind die FCA-Bosse auch erst ab einer Summe von 25 Millionen Euro gesprächsbereit, so das Boulevardblatt. Bis 2027 steht der Rechtsfuß in der Fuggerstadt noch unter Vertrag, dementsprechend sitzt Augsburg am längeren Hebel.

Verlängern will Claude-Maurice seinen Kontrakt beim Bundesligisten aus Bayern nach Informationen der ‚Bild‘ auf keinen Fall. Will Augsburg die gute Form des früheren U-Nationalspielers monetär verwerten, wäre bis zum 1. September wohl der beste Zeitpunkt dafür. Andernfalls könnte Claude-Maurice im kommenden Sommer mit lediglich einem Jahr Restlaufzeit seines Vertrags deutlich günstiger auf den Markt kommen.