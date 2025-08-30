150 Millionen für Isak: Ex-Profi verkündet Rekord-Transfer

Der FC Liverpool stellt womöglich zum zweiten Mal in diesem Sommer einen neuen Transferrekord in der Premier League auf. Nach der 125 Millionen Euro schweren Sockelablöse für Florian Wirtz (22/Bayer Leverkusen) steht nun offenbar die Ankunft von Alexander Isak kurz bevor. Umgerechnet rund 150 Millionen Euro sollen für den 25-jährigen Stürmer an Newcastle United fließen.

Bemerkenswert ist die Quelle für die News: Jan Aage Fjörtoft verkündet den Transfer via Social Media. Der ehemalige Bundesliga- und Premier League-Profi ist mittlerweile in der Sportmedienwelt unterwegs, unter anderem für ‚Viaplay‘ und ‚ESPN‘.

Nun hat er offenbar eine dicke Exklusiv-Info an Land gezogen. „Isak-Deal is done“, schreibt Fjörtoft. Auch der Journalist Sacha Tavolieri berichtet mittlerweile, dass der Isak-Transfer nach dem neuesten Angebot aus Liverpool nur noch „eine Frage der Zeit“ sei.

Woltemade öffnet die Tür

Damit würde eine der großen Transferpossen des Sommers kurz vor Toresschluss enden. Isak trainierte und spielte ob seines Wechselwunsches bereits nicht mehr für Newcastle. Die Magpies schienen lange hart zu bleiben – öffentlichen Anschuldigungen zum Trotz. Doch nun hat Newcastle mit Nick Woltemade (23) vom VfB Stuttgart einen neuen Stürmer an Land gezogen. Das sorgt wohl für die Freigabe von Isak.

Kostet der Schwede tatsächlich 150 Millionen Euro, steigen Liverpools Gesamtausgaben in diesem Sommer auf schwindelerregende 490 Millionen Euro. Doch damit nicht genug: Vor Transferschluss am Montag (20 Uhr) soll auch noch Innenverteidiger Marc Guéhi (25) von Crystal Palace kommen. Als Ablöse für den englischen Nationalspieler stehen ein Jahr vor Vertragsende 40 Millionen Euro im Raum.