Palace holt Guéhi-Nachfolger

von Lukas Weinstock - Quelle: Ben Jacobs
Jaydee Canvot (r.) im Spiel gegen den FC Nantes @Maxppp

Jaydee Canvot wagt den nächsten Karriereschritt in der Premier League. Transferjournalist Ben Jacobs berichtet, dass sich Crystal Palace mit dem FC Toulouse über einen Wechsel des Innenverteidigers einig ist. Demzufolge fließen umgerechnet rund 26,5 Millionen Euro Ablöse an die Violets.

Für den U20-Nationalspieler ist es die erste Karrierestation außerhalb Frankreichs. Canvot, der in Toulouse noch bis 2029 Vertrag hat, ist bei den Eagles als langfristiger Nachfolger für den abwanderungswilligen Marc Guéhi eingeplant. Der 25-Jährige ist sich mit dem FC Liverpool bereits einig, die Vereine sind bislang jedoch nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen.

