Hijack-Versuch bei Guéhi?

von Dominik Sandler - Quelle: BBC | GiveMeSport
Marc Guéhi schaut in die Ferne @Maxppp

Die Transferposse um Marc Guéhi von Crystal Palace könnte ein weiteres Kapitel bekommen. Laut der ‚BBC‘ ist Manchester City sehr daran interessiert, den 25-Jährigen schon im Januar zu verpflichten. Eigentlich hofft Guéhi auf einen ablösefreien Transfer im Sommer zu Real Madrid, nun könnte der Engländer aber zum Umdenken bewogen werden. ‚GiveMeSport‘ zufolge ruft Palace über 40 Millionen Euro für einen vorzeitigen Wechsel im Winter auf.

Bei den Skyblues fehlen neben dem langzeitverletzten John Stones (31) auch Josko Gvardiol (23) und Rúben Dias (28) womöglich länger. ManCity hat bereits reagiert und Max Alleyne (20) von seiner Leihe zum FC Watford zurückbeordert. Um die Lücke in der Innenverteidigung zu schließen, wird auch die Option Guéhi intensiv geprüft. Unter anderem der FC Liverpool und der FC Bayern sind ebenfalls interessiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
