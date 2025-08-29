Europa League: Die Gegner der deutschen Teams

Zwei deutsche Vertreter haben sich für die Europa League 2025/26 qualifiziert. Während der SC Freiburg das Ticket über Platz fünf in der Bundesliga gelöst hat, konnte sich der VfB Stuttgart mit dem Gewinn des DFB-Pokals eine Fahrkarte sichern. Folgende Gegner erwarten die deutschen Teams.

SC Freiburg

Topf 1: OSC Lille (A), FC Salzburg (H)

Topf 2: Viktoria Pilzen (A), Maccabi Tel Aviv (H)

Topf 3: FC Basel (H), OGC Nizza (A)

Topf 4: FC Utrecht (H), FC Bologna (A)

VfB Stuttgart

Topf 1: AS Rom (A), Feyenoord Rotterdam (H)

Topf 2: Fenerbahce (A), Maccabi Tel Aviv (H)

Topf 3: BSC Young Boys (A), FC Basel (H)

Topf 4: Celta Vigo (H), Go Ahead Eagles (A)

Während es für die Freiburger unter anderem gegen den letztjährigen Champions League-Teilnehmer FC Bologna geht, müssen die Schwaben die Reise in die ewige Stadt zur AS Rom sowie in den Hexenkessel nach Istanbul zu Fenerbahce antreten. Werden die beiden deutschen Vertreter die Gruppenphase überstehen?