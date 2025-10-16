Menü Suche
Klarer VfB-Plan mit Keitel

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Beim VfB Stuttgart ist man gewillt, Yannik Keitel schon im Winter ziehen zu lassen. Stand jetzt bevorzugen die Schwaben nach ‚Sky‘-Informationen ein Leihgeschäft. Sollte ein Klub allerdings mit einer Offerte in Höhe eines niedrigen Millionenbetrags vorstellig werden, ist dem Bericht zufolge auch ein Verkauf denkbar.

Unter Trainer Sebastian Hoeneß spielt Keitel nur eine untergeordnete Rolle im Team. Der 25-Jährige steht noch bis 2028 unter Vertrag, dürfte angesichts seiner Spielzeiten aber auch mit einem Wechsel liebäugeln. In der laufenden Saison kam Keitel noch nicht in einem Pflichtspiel zum Einsatz.

Bundesliga
Stuttgart
Yannik Keitel

