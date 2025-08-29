Frankfurt zu spät: Magassa-Wechsel besiegelt

Eintracht Frankfurt kommt mit seinem Versuch bei Soungouto Magassa zu spät. Nach FT-Informationen hat sich der 21-Jährige von der AS Monaco für den Wechsel zu West Ham United entschieden und mittlerweile auch die Unterschrift unter einen Vierjahresvertrag bei den Hammers gesetzt.

Erst spät war die Eintracht in den Poker um Magassa eingestiegen. Zu dem Zeitpunkt hatte der französische U23-Nationalspieler bereits den Medizincheck bei West Ham absolviert. Im Gegensatz zu den Engländern, die nach FT-Infos 17 Millionen Euro Ablöse plus drei Millionen Euro Boni für den Sechser hinblättern, war Frankfurt auf eine Leihe mit Kaufpflicht aus. Wohl der ausschlaggebende Punkt aus Monaco-Sicht.