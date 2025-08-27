Menü Suche
FT-Exklusiv Bundesliga

Hijack-Versuch: Frankfurt will Magassa-Deal

Eintracht Frankfurt versucht einen schon fast abgeschlossenen Transfer zu torpedieren. Die Adler wollen Soungoutou Magassa von der AS Monaco loseisen – obwohl der schon kurz vor der Unterschrift bei West Ham United steht.

von Santi Aouna - Dominik Schneider - Quelle: FT-Exklusiv
1 min.
Soungoutou Magassa im Trikot der AS Monaco @Maxppp

Bei Eintracht Frankfurt sind die Transferaktivitäten noch nicht abgeschlossen. Eigentlich steht Soungoutou Magassa von der AS Monaco vor einem Wechsel nach England. Der Defensivspieler hat nach FT-Informationen sogar schon den Medizincheck für einen Wechsel zu West Ham United absolviert.

Jetzt versucht Markus Krösche allerdings, den Franzosen von einem Transfer zu den Adlerträgern zu überzeugen, wie FT in Erfahrung bringen konnte. Die Eintracht versucht den Deal zwischen Monaco und West Ham zu kapern und eine Leihe mit Kaufpflicht einzufädeln.

Die Hammers hatten mit den Monegassen eigentlich eine Einigung über einen Transfer erzielt. Für 17 Millionen Euro plus drei Millionen Euro Boni soll Magassa auf die Insel wechseln. Nach FT-Informationen ist der 21-Jährige jetzt durchaus versucht, doch noch in Richtung Hessen abzubiegen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
