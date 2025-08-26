Menü Suche
Klubs in Kontakt: Flüchtet auch García aus Leverkusen?

Der Ausverkauf bei Bayer Leverkusen geht immer weiter. Auch Aleix García könnte die Flucht ergreifen.

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
1 min.
García schaut ins Publikum @Maxppp

So richtig angekommen ist Aleix García seit seinem Wechsel im vergangenen Jahr bei Bayer Leverkusen noch nicht. Unter Xabi Alonso spielte der Spanier meist nur eine untergeordnete Rolle, kam häufig erst spät von der Bank.

Bei Erik ten Hag stand der 28-Jährige in den beiden ersten Partien über die volle Spielzeit auf dem Rasen und konnte beim 4:0-Sieg gegen Sonnenhof Großaspach eine Vorlage beisteuern. Dennoch könnte er noch in den kommenden Tagen die Flucht ergreifen und den Vizemeister verlassen.

Bayer könnte Gewinn erzielen

Laut ‚Sky‘ hat vor allem West Ham United Interesse am technisch versierten Mittelfeldspieler. Dem Bezahlsender zufolge stehen die beiden Klubs bereits in Kontakt und diskutieren über einen möglichen Transfer. Die Werkself wolle mindestens 20 Millionen Euro für García sehen.

Im vergangenen Jahr war der Rechtsfuß noch für 18 Millionen vom FC Girona unters Bayer-Kreuz gewechselt, folglich könnten Simon Rolfes & Co. sogar ein leichtes Plus verzeichnen. Vertraglich ist García noch bis 2029 gebunden, in Ezequiel Fernández (23) steht ein möglicher Nachfolger schon in den Startlöchern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
