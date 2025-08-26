Transfer-Finale: Acht Stars auf dem Weg in die Bundesliga

Lucas Vázquez (34/vereinslos)

In der Nacht auf den heutigen Dienstag ließ Fabrizio Romano die Katze aus dem Sack: Der fünffache Champions League-Sieger hat bereits den Medizincheck absolviert und steht kurz vor der Unterschrift bis 2027 bei Bayer Leverkusen. Vázquez ist für die rechte Außenbahn – offensiv wie defensiv – vorgesehen. Sein Vertrag bei Real Madrid wurde am Ende der vergangenen Saison nicht mehr verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ezequiel Fernández (23/Al Qadsiah)

Laut Romano bietet Bayer Leverkusen mittlerweile 30 Millionen Euro Ablöse plus eine 15-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung für den Sechser. Der Wechsel könne nun schnell über die Bühne gehen. Nicht zuletzt, da der Argentinier zu Bayer will. Beim Vizemeister ist Fernández als Nachfolger von Granit Xhaka (32/AFC Sunderland) vorgesehen.

Eliesse Ben Seghir (20/AS Monaco)

Bayer Leverkusen ist sich mit dem Offensivmann bereits einig geworden, die Klubs verhandeln seit Tagen. Monaco fordert 40 Millionen Euro Ablöse. Nach FT-Infos kann man unterm Bayer-Kreuz aber optimistisch sein, dass der Königstransfer noch klappt. Monaco schaut sich nämlich schon intensiv nach einem Nachfolger für Ben Seghir um.

Unter der Anzeige geht's weiter

Carney Chukwuemeka (21/FC Chelsea)

In der Rückrunde der vergangenen Saison deutete der Mittelfeldmann als Leihspieler an, dass er Borussia Dortmund helfen kann. Nun kommt es für rund 20 Millionen Euro zum festen Transfer von Chukwuemeka. Die Verkündung steht kurz bevor, gestern hielt er sich bereits am Vereinsgelände auf.

Aarón Anselmino (20/FC Chelsea)

Selbiges gilt für den argentinischen Innenverteidiger. Da der Chukwuemeka-Deal klappt, winkte Chelsea auch die Leihe von Anselmino zu Borussia Dortmund durch. Den Medizincheck hat er schon absolviert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fábio Silva (23/Wolverhampton)

Am Stürmer waren zahlreiche Bundesligisten und Teams aus der Premier League dran. Borussia Dortmund hat nun aber wohl den Zuschlag erhalten. Für 22 bis 25 Millionen Euro geht es für Silva zu Schwarz-Gelb, so berichtete es gestern ‚Sky‘. Nur noch Details sind zu klären, ehe der Portugiese anreist.

Yukinari Sugawara (25/FC Southampton)

Schon vor Ort ist der japanische Rechtsverteidiger. Werder Bremen reagiert mit der Leihe von Sugawara auf eine wahre Verletzungsmisere. Grün-Weiß sichert sich zudem eine Kaufoption.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (10:41 Uhr): Werder hat die Verpflichtung von Sugawara nun offiziell bekanntgegeben.

Milan van Ewijk (24/Coventry City)

Auch der VfL Wolfsburg holt einen neuen Rechtsverteidiger aus der zweiten englischen Liga. Laut Sacha Tavolieri geht es nur noch um finale Details. Van Ewijk kostet demnach zehn Millionen Euro plus zwei Millionen an Boni.