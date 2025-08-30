Kean verlängert in Florenz

Moise Kean wird seine Karriere beim AC Florenz fortsetzen. Der 25-jährige Italiener hat seinen Vertrag mit der Fiorentina bis 2029 verlängert. Keans Ausstiegsklausel wird dem Vernehmen nach auf 62 Millionen Euro erhöht und gilt zwischen dem 1. und 15. Juli. Der Mittelstürmer war erst im vergangenen Sommer für 13 Millionen Euro Ablöse von Juventus Turin zur Serie A-Konkurrenz gewechselt.

Insgesamt erzielte Kean bereits 25 Tore in 46 Pflichtspielen für Florenz. Dank seiner langfristigen Verlängerung wird der italienische Nationalspieler seinem Konto aller Voraussicht nach noch weitere Treffer für die Viola hinzufügen.