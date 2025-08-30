Lukratives Angebot: Verliert St. Pauli Vizekapitän Smith?

Dem FC St. Pauli droht kurz vor Transferschluss der Abgang von Leistungsträger Eric Smith. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, zeigt der englische Zweitligist Leicester City konkretes Interesse am schwedischen Innenverteidiger. Der 28-Jährige selbst beschäftige sich mit dem Angebot, das ihm offenbar mehr als das Doppelte seines derzeitigen Gehalts einbringen würde.

Der Premier League-Absteiger hat den Bundesligisten demnach bereits kontaktiert, St. Pauli-Sportchef Andreas Bornemann soll aber schnell klargemacht haben, dass ein kurzfristiger Verkauf nicht infrage kommt. „Es ist immer eine Auszeichnung für unsere Arbeit, wenn Spieler bei anderen Klubs von Interesse sind. Wie immer geht es aber auch um die Frage des richtigen Timings. Zu diesem Zeitpunkt des Transferfensters werden wir keinen Schlüsselspieler mehr abgeben“, stellt Bornemann klar. Es bleibt abzuwarten, ob die Verantwortlichen bei einem unmoralischen Angebot schwach werden würden.