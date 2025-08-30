Forest schnappt sich Juve-Verteidiger

Nottingham Forest hat die Verpflichtung von Nicolò Savona bekanntgegeben. Der Rechtsverteidiger kommt von Juventus Turin und kostet die Tricky Trees dem Vernehmen nach 13 Millionen Euro Ablöse. Beim Premier League-Klub wird Savona mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet.

„Ich kann es kaum erwarten, vor den Fans im City Ground zu spielen, und ich werde alles für das Trikot geben“, wird der italienische Nationalspieler auf der Webseite von Forest zitiert. Für Juve stand der 22-Jährige in 40 Profispielen auf dem Rasen.