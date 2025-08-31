Real involviert: Jiménez verlässt Milan

Álex Jiménez verlässt den AC Mailand in Richtung Premier League. Wie Fabrizio Romano berichtet, sichert sich der AFC Bournemouth die Dienste des Außenverteidigers. Die Cherries leihen den 20-Jährigen zunächst aus, sichern sich aber auch eine Kaufoption.

Jiménez wurde in der Jugend der Königlichen ausgebildet und wechselte im vergangenen Sommer für fünf Millionen Euro aus der U19 der Madrilenen nach Mailand. Bei dem Transfer sicherte sich Real eine Rückkaufoption, sodass man dem Deal nun ebenfalls zustimmen musste.