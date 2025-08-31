Menü Suche
Kommentar
Premier League

Real involviert: Jiménez verlässt Milan

von Arouna Touray - Quelle: Fabrizio Romano
jimenez @Maxppp

Álex Jiménez verlässt den AC Mailand in Richtung Premier League. Wie Fabrizio Romano berichtet, sichert sich der AFC Bournemouth die Dienste des Außenverteidigers. Die Cherries leihen den 20-Jährigen zunächst aus, sichern sich aber auch eine Kaufoption.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jiménez wurde in der Jugend der Königlichen ausgebildet und wechselte im vergangenen Sommer für fünf Millionen Euro aus der U19 der Madrilenen nach Mailand. Bei dem Transfer sicherte sich Real eine Rückkaufoption, sodass man dem Deal nun ebenfalls zustimmen musste.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Serie A
Mailand
Bournemouth
Alejandro Jiménez Sánchez

Weitere Infos

Premier League Premier League
Serie A Serie A
Mailand Logo AC Mailand
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Alejandro Jiménez Sánchez Alejandro Jiménez Sánchez
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert