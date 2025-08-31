Bayern-Transfer: Jackson-Entscheidung gefallen?

Nicolas Jackson (24) muss wohl gegen seinen Willen die Reise zurück nach England antreten. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, wurden bis dato keine Verträge mit dem FC Bayern unterschrieben, sodass der Stürmer vom FC Chelsea berechtigterweise zurückbeordert werden kann.

Auch der ‚Telegraph‘ suggeriert, dass man in London davon ausgeht, Jackson werde professionell mit der unglücklichen Situation umgehen, diese akzeptieren und sich zeitnah auf den Weg Richtung Insel machen.

Nach dem gestrigen 3:2-Sieg über den FC Augsburg bestätigte Max Eberl bereits: „Chelsea hat uns darüber informiert, dass sie den Spieler zurückholen möchten, obwohl wir bereits eine Einigung erzielt hatten. Jetzt ist die Situation, dass der Junge in München ist und wir den Jungen wieder zurückschicken. Das ist der Stand der Dinge.“

Bayern unter Zeitdruck

Auf Nachfrage der ‚Bild‘ ergänzte Bayerns Sportvorstand: „Wir haben gehandelt, wir hätten gerne gehandelt, wir hätten gerne die Untersuchung gemacht und die Unterschrift getätigt. Das geht jetzt nicht und wir werden dem Spieler und dem Berater sagen, dass sie zurückmüssen.“

Zum Hintergrund: Jackson war am gestrigen Samstag bereits in Deutschland eingetroffen, um den Medizincheck zu absolvieren. Doch aufgrund der Verletzung von Chelsea-Stürmer Liam Delap (22) wurde der ausgehandelte Deal von den Engländern abgeblasen. Sowohl die Bayern als auch Jackson und sein Berater wollten mit den Blues noch eine alternative Lösung finden – vergeblich?

Laut ‚Sky‘ hält sich Jackson auch am heutigen Sonntagmorgen weiterhin in der bayrischen Landeshauptstadt auf. Neue Gespräche zwischen allen Parteien sollen final für Klarheit sorgen.

Im Fall der Fälle bleibt dem Deutschen Meister nicht mehr viel Zeit auf der Suche nach Ersatz – als Kandidat wird unter anderem Loïs Openda (25) von RB Leipzig gehandelt. „Das ist keine Situation, mit der man wirklich planen konnte, aber wir werden auch da eine Lösung versuchen zu finden“, führte Eberl aus, „erstmal überlegen wir noch und solange wir handeln können, werden wir überlegen, ob wir handeln, wie wir handeln.“