Gladbach holt Talent Danfa

Bundesligist Borussia Mönchengladbach kann ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent an Land ziehen. Die Fohlen verpflichten Iaia Manco Danfa vom Berliner AK und statten den 18-Jährigen mit einem Profivertrag aus. Zum Einsatz kommen soll Danfa aber zunächst bei der U19.

„Iaia bringt ein sehr spannendes Profil mit und hat bereits gezeigt, dass er über eine gute Abschlussqualität verfügt. Wir möchten ihm die nötige Zeit geben, um bei uns anzukommen und dann gezielt die nächsten Schritte zu machen“, so Mirko Sandmöller, der Direktor des Fohlenstalls. Für den BAK hatte Danfa in der U19 in 27 Pflichtspielen 31 Tore erzielt und sechs Vorlagen beigesteuert.