Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Gladbach holt Talent Danfa

von Dominik Sandler - Quelle: borussia.de
3 min.
Don Rollo im Managermodus @Maxppp

Bundesligist Borussia Mönchengladbach kann ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent an Land ziehen. Die Fohlen verpflichten Iaia Manco Danfa vom Berliner AK und statten den 18-Jährigen mit einem Profivertrag aus. Zum Einsatz kommen soll Danfa aber zunächst bei der U19.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Iaia bringt ein sehr spannendes Profil mit und hat bereits gezeigt, dass er über eine gute Abschlussqualität verfügt. Wir möchten ihm die nötige Zeit geben, um bei uns anzukommen und dann gezielt die nächsten Schritte zu machen“, so Mirko Sandmöller, der Direktor des Fohlenstalls. Für den BAK hatte Danfa in der U19 in 27 Pflichtspielen 31 Tore erzielt und sechs Vorlagen beigesteuert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
M'gladbach
BAK

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
BAK Logo Berliner AK '07
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert