Elversberg verleiht Gerezgiher

Die SV Elversberg gibt Filimon Gerezgiher vorerst ab. Der Flügelspieler schließt sich bis Saisonende auf Leihbasis dem niederländischen Zweitligisten FC Emmen an. Der 25-Jährige war vor einem Jahr ablösefrei vom Regionalligisten SGV Freiberg zur SVE gewechselt. In der vergangenen Saison kam der Linksfuß auf ein Tor und drei Vorlagen in 21 Pflichtspielen, stand allerdings nur zweimal in der Startelf.

„Filimon ist auf einem guten Weg, für seine nächsten Schritte sind aber regelmäßige Einsatzzeiten wesentlich. In Emmen hat er die Chance, sich auf gutem Niveau weiterzuentwickeln. Wir wünschen ihm dahingehend eine positive, verletzungsfreie Saison und freuen uns auf seine Rückkehr im nächsten Sommer“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book.