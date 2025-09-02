Menü Suche
Elversberg verleiht Gerezgiher

von Fabian Ley - Quelle: sv07elversberg.de
Nils-Ole Book @Maxppp

Die SV Elversberg gibt Filimon Gerezgiher vorerst ab. Der Flügelspieler schließt sich bis Saisonende auf Leihbasis dem niederländischen Zweitligisten FC Emmen an. Der 25-Jährige war vor einem Jahr ablösefrei vom Regionalligisten SGV Freiberg zur SVE gewechselt. In der vergangenen Saison kam der Linksfuß auf ein Tor und drei Vorlagen in 21 Pflichtspielen, stand allerdings nur zweimal in der Startelf.

SV 07 ELVERSBERG
Filimon Gerezgiher wechselt für die weitere Saison auf Leihbasis zum niederländischen Zweitligisten FC Emmen. ⚫️⚪️

Wir wünschen dir eine erfolgreiche, verletzungsfreie Saison mit viel Einsatzzeit, Fili, und freuen uns darauf, dich nächsten Sommer wiederzusehen! 😁🤝

#DieElv
„Filimon ist auf einem guten Weg, für seine nächsten Schritte sind aber regelmäßige Einsatzzeiten wesentlich. In Emmen hat er die Chance, sich auf gutem Niveau weiterzuentwickeln. Wir wünschen ihm dahingehend eine positive, verletzungsfreie Saison und freuen uns auf seine Rückkehr im nächsten Sommer“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book.

2. Bundesliga
Erste Division
Emmen
Elversberg
Filimon Gerezgiher

