Hamburgs Adam nach Elversberg

von David Hamza - Quelle: sv07elversberg.de
Nils-Ole Book ist Sportvorstand bei der SV Elversberg @Maxppp

Raif Adam (20) schließt sich der SV Elversberg an. Der Zweitligist zahlt dem Vernehmen nach 400.000 Euro plus Boni an den Hamburger SV. Teil des Deals soll eine zwei Millionen Euro hohe Rückkaufoption sein. In Elversberg unterschreibt Adam einen Vertrag bis 2029. Beim HSV kam der Flügelstürmer in dieser Saison 21 Mal für das Regionalliga-Team zum Einsatz (sieben Tore, sechs Assists).

SV 07 ELVERSBERG
Die nächste Verstärkung für unsere SVE ist im Trainingslager eingetroffen! 💪😁 Wir freuen uns, dass Raif Adam ab sofort Teil des Teams ist. Der 20-jährige Flügelspieler kommt vom HSV an die Kaiserlinde und erhält einen Vertrag bis 2029. ⚫️⚪️

#DieElv
SVE-Sportvorstand Ole Book sagt: „Raif verfügt über sehr gute technische Fähigkeiten und ist im offensiven Eins-gegen-eins sehr durchsetzungsstark. Er hat in der Regionalliga gezeigt, dass er seine Qualitäten konstant einbringen kann. Wir sehen in ihm das Potenzial, seine Leistungsfähigkeit auch auf höherem Niveau abzurufen.“

