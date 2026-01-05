Hamburgs Adam nach Elversberg

Raif Adam (20) schließt sich der SV Elversberg an. Der Zweitligist zahlt dem Vernehmen nach 400.000 Euro plus Boni an den Hamburger SV. Teil des Deals soll eine zwei Millionen Euro hohe Rückkaufoption sein. In Elversberg unterschreibt Adam einen Vertrag bis 2029. Beim HSV kam der Flügelstürmer in dieser Saison 21 Mal für das Regionalliga-Team zum Einsatz (sieben Tore, sechs Assists).

SVE-Sportvorstand Ole Book sagt: „Raif verfügt über sehr gute technische Fähigkeiten und ist im offensiven Eins-gegen-eins sehr durchsetzungsstark. Er hat in der Regionalliga gezeigt, dass er seine Qualitäten konstant einbringen kann. Wir sehen in ihm das Potenzial, seine Leistungsfähigkeit auch auf höherem Niveau abzurufen.“