Einigung naht: 54 Millionen für Paquetá

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Lucas Paquetá in Aktion für West Ham United @Maxppp

Lucas Paquetá (28) steht offenbar kurz vor einer Leihe innerhalb der Premier League. Wie Fabrizio Romano berichtet, bahnt sich eine Einigung zwischen Aston Villa und West Ham United an. Der brasilianische Mittelfeldspieler soll schon seine Zusage für einen Wechsel zu den Villans gegeben haben.

Dem Transfer-Insider zufolge beläuft sich das Gesamtpaket auf umgerechnet knapp 54 Millionen Euro. Leihgebühr, Kaufpflicht sowie mögliche Boni seien darin bereits enthalten. Noch heute könnte der Deal final über die Bühne gehen.

Premier League
West Ham
Aston Villa
Lucas Paquetá

