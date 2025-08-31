Schmid schließt Werder-Abflug nicht aus
Kehrt Romano Schmid (25) dem SV Werder Bremen noch den Rücken? Im Anschluss an das gestrige 3:3-Unentschieden gegen Bayer Leverkusen wollte der Mittelfeldspieler ein klares Bekenntnis vermeiden: „Da kann ich nichts zu sagen. Stand jetzt bin ich Werder-Spieler. Ich habe Vertrag und bin gerne hier. Morgen fahre ich abends zur Nationalmannschaft und mehr weiß ich nicht.“
Schmid wurde zu Beginn des Sommers als Verkaufskandidat gehandelt, der den Grün-Weißen eine Ablöse in zweistelliger Millionenhöhe einbringen sollte. Einem Last-Minute-Abflug würden die Verantwortlichen nun wohl nur zustimmen, sollte man passenden Ersatz am Haken haben. Interesse an dem Mittelfeld-Allrounder bekunden West Ham United sowie der OSC Lille.
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden