Schmid schließt Werder-Abflug nicht aus

Kehrt Romano Schmid (25) dem SV Werder Bremen noch den Rücken? Im Anschluss an das gestrige 3:3-Unentschieden gegen Bayer Leverkusen wollte der Mittelfeldspieler ein klares Bekenntnis vermeiden: „Da kann ich nichts zu sagen. Stand jetzt bin ich Werder-Spieler. Ich habe Vertrag und bin gerne hier. Morgen fahre ich abends zur Nationalmannschaft und mehr weiß ich nicht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Schmid wurde zu Beginn des Sommers als Verkaufskandidat gehandelt, der den Grün-Weißen eine Ablöse in zweistelliger Millionenhöhe einbringen sollte. Einem Last-Minute-Abflug würden die Verantwortlichen nun wohl nur zustimmen, sollte man passenden Ersatz am Haken haben. Interesse an dem Mittelfeld-Allrounder bekunden West Ham United sowie der OSC Lille.