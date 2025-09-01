Menü Suche
FCN holt Jander-Nachfolger Markhiev

von Dominik Sandler - Quelle: fcn.de
Markhiev im Zweikampf gegen Frankfurt @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg hat sich kurz vor Schluss mit Adam Markhiev verstärkt. Der 23-jährige Finne wechselt vom zyprischen Klub Aris Limassol zum Zweitligisten. Über Vertragslaufzeit und Ablöse ist nichts bekannt.

1. FC Nürnberg
Adam #Markhiev kommt zum Club! ✍

Herzlich willkommen in Nürnberg, Adam! 👋

Zur Meldung 👉

#fcn
„Adam war in unserer Scoutingabteilung einer unserer Favoriten für die Nachfolge von Caspar Jander. Deshalb freuen wir uns sehr, dass der Wechsel zustande gekommen ist und wir ihn in ab sofort in unseren Reihen begrüßen können. Er ist ein technisch versierter Spieler, sich durch seine Spielintelligenz auszeichnet“, so Vorstand Sport Joti Chatzialexiou zum Neuzugang.

