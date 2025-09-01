Menü Suche
Kommentar
Offiziell Serie A

Posch wechselt nach Como

von Remo Schatz - Quelle: comofootball.com
1 min.
Stefan Posch lässt den Gegner fliegen @Maxppp

Stefan Posch fügt seiner Vita den nächsten Serie A-Klub hinzu. Wie Como 1907 offiziell bestätigt, wird der österreichische Innenverteidiger vom FC Bologna ausgeliehen. Der Deal beinhaltet eine Kaufpflicht, das Gesamtvolumen wird auf sechs Millionen Euro taxiert.

Unter der Anzeige geht's weiter
Como1907
Como 1907 is delighted to welcome Austrian international centre-back Stefan Posch from @Bolognafc1909 in a deal structured as a loan with an obligation to buy.

Read the official statement ➡️
Bei X ansehen

Von 2015 bis 2022 war Posch für die TSG Hoffenheim aktiv, ehe es nach Bologna ging. In der Rückrunde der vergangenen Saison lief der 28-Jährige als Leihspieler für Atalanta Bergamo auf. Fàbregas kommentiert den Deal: „Mit Stefan verstärken wir unsere Abwehr um einen erfahrenen Spieler. Er hat in zwei europäischen Topligen gespielt und verfügt über fundierte Kenntnisse internationaler Wettbewerbe. Wir freuen uns sehr, ihn bei uns begrüßen zu dürfen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Bologna
Como
Stefan Posch

Weitere Infos

Serie A Serie A
Bologna Logo FC Bologna
Como Logo Calcio Como
Stefan Posch Stefan Posch
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert