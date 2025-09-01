Posch wechselt nach Como

Stefan Posch fügt seiner Vita den nächsten Serie A-Klub hinzu. Wie Como 1907 offiziell bestätigt, wird der österreichische Innenverteidiger vom FC Bologna ausgeliehen. Der Deal beinhaltet eine Kaufpflicht, das Gesamtvolumen wird auf sechs Millionen Euro taxiert.

Von 2015 bis 2022 war Posch für die TSG Hoffenheim aktiv, ehe es nach Bologna ging. In der Rückrunde der vergangenen Saison lief der 28-Jährige als Leihspieler für Atalanta Bergamo auf. Fàbregas kommentiert den Deal: „Mit Stefan verstärken wir unsere Abwehr um einen erfahrenen Spieler. Er hat in zwei europäischen Topligen gespielt und verfügt über fundierte Kenntnisse internationaler Wettbewerbe. Wir freuen uns sehr, ihn bei uns begrüßen zu dürfen.“