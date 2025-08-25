Werder: Schmid-Verkauf wieder heißer

Offensivgeist Romano Schmid (25) könnte Werder Bremen doch noch vor Transferschluss am kommenden Montag verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, erwägt der schon länger interessierte englische Erstligist West Ham United einen Vorstoß vor dem Deadline Day. Auch Der OSC Lille beobachte die Situation.

Werder erhoffte sich schon früh im Sommer durch einen Schmid-Verkauf wichtige Transfereinnahmen in zweistelliger Millionenhöhe, doch mangelte es in der Folge an Angeboten. Ob Bremen nun angesichts von Abgängen und Verletzungen anderer Leistungsträger auf einen Verkauf aus ist, bleibt offen. Schmid ist noch bis 2027 an den Bundesligisten gebunden.