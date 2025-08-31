Menü Suche
Kommentar 1
2. Bundesliga

Opitz vor KSC-Leihe

von Arouna Touray - Quelle: kicker
Leon Opitz im Trikot der zweiten Mannschaft von Werder Bremen @Maxppp

Leon Opitz wird den SV Werder Bremen in Richtung zweite Bundesliga verlassen. Nach Informationen des ‚kicker‘ gibt es eine vollständige Einigung zwischen den Grün-Weißen und dem Karlsruher SC über die Leihe des 20-Jährigen. Der Medizincheck sei demnach für Montag angesetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Opitz erhalten die Karlsruher einen flexiblen Offensivakteur, der sowohl im Zentrum als auch auf dem Flügel eingesetzt werden kann. Der deutsche U19-Nationalspieler (drei Spiele) entstammt der Werder-Jugend und lief für die Profimannschaft bislang dreimal auf. Für die Zweitvertretung steuerte er in der vergangenen Regionalliga Nord-Saison in 26 Spielen 28 Scorerpunkte (16 Tore, zwölf Vorlagen) bei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Bundesliga
Bremen
KSC
Leon Opitz

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Bremen Logo SV Werder Bremen
KSC Logo Karlsruher SC
Leon Opitz Leon Opitz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert