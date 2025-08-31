Opitz vor KSC-Leihe

Leon Opitz wird den SV Werder Bremen in Richtung zweite Bundesliga verlassen. Nach Informationen des ‚kicker‘ gibt es eine vollständige Einigung zwischen den Grün-Weißen und dem Karlsruher SC über die Leihe des 20-Jährigen. Der Medizincheck sei demnach für Montag angesetzt.

Mit Opitz erhalten die Karlsruher einen flexiblen Offensivakteur, der sowohl im Zentrum als auch auf dem Flügel eingesetzt werden kann. Der deutsche U19-Nationalspieler (drei Spiele) entstammt der Werder-Jugend und lief für die Profimannschaft bislang dreimal auf. Für die Zweitvertretung steuerte er in der vergangenen Regionalliga Nord-Saison in 26 Spielen 28 Scorerpunkte (16 Tore, zwölf Vorlagen) bei.