Schnelle Pieper-Entscheidung?

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Amos Pieper im Porträt @Maxppp

In den kommenden Wochen wird sich womöglich entscheiden, wie es für Amos Pieper (27) nach dem Sommer weitergeht. Die ‚Bild‘ geht davon aus, dass sich im Verlauf des Winters herausstellt, ob der Innenverteidiger seinen auslaufenden Vertrag bei Werder Bremen verlängert oder sich anderweitig orientiert.

Zuletzt sah es eher nach einer Trennung zwischen den Parteien aus, war Pieper in der aktuellen Saison unter dem neuen Cheftrainer Horst Steffen bislang doch völlig außen vor. Am morgigen Samstag wird sich der Rechtsfuß angesichts der Verletzungswelle voraussichtlich erstmals beweisen dürfen.

