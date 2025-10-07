Menü Suche
Werder-Duo im Sommer weg?

Werder Bremen setzt unter Horst Steffen verstärkt auf die Jugend. Für zwei langjährige Leistungsträger könnte dies das Ende im kommenden Sommer bedeuten.

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Mit Karim Coulibaly hat sich ein 18-Jähriger einen Stammplatz im Abwehrzentrum erkämpft. Auch im Tor und auf dem linken Flügel setzt man mit Mio Backhaus (21) und Samuel Mbangula (21) auf die Jugend. Zudem kommt Patrice Covic (18) im Mittelfeld auf immer mehr Einsatzzeiten. Für zwei langjährige Leistungsträger wird die Luft daher dünn bei Werder Bremen.

Ob Amos Pieper (27) und Leo Bittencourt (31) nächste Saison noch für Werder spielen, steht in den Sternen. Bei beiden Profis läuft der Vertrag aus. Immerhin mit Innenverteidiger Pieper hat es der ‚Bild‘ zufolge erste Sondierungsgespräche gegeben. Leiter Profifußball Peter Niemeyer lässt die Tür einen Spalt breit offen: „Er wird seine Spielzeit erhalten und muss sie dann nutzen. Die vertragliche Situation haben wir im Blick. Wir sind mit der Agentur im stetigen Austausch.“ Offen aber, ob Pieper überhaupt verlängern möchte.

Noch schwieriger dürfte es für Mittelfeldspieler Bittencourt werden. Der Bedeutung des Routiniers ist sich Niemeyer bewusst: „Er ist ein ganz wichtiger Spieler für die Mannschaft. Wenn er reinkommt, gibt er dem Team viel Energie.“ Allerdings möchte man an der Weser den Saisonverlauf abwarten, um zu gucken, ob und wie eine Verlängerung Sinn ergibt. Gut möglich, dass sich das Duo im kommenden Sommer auf Jobsuche begeben muss.

veröffentlicht am
