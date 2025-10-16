Boniface mit Gewichtsproblemen

Victor Boniface (24) hat offenbar mit Fitnessdefiziten zu kämpfen. Gegenüber der ‚Bild‘ macht Werder Bremens Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz keinen Hehl aus den Gewichtsproblemen des Leihstürmers: „Wir haben gemeinsam mit Victor die Themen klar identifiziert und begleiten ihn von allen Seiten. Das betrifft Athletik-Training, Physio-Therapie und auch das Thema Ernährung mit entsprechender Beratung.“

Boniface war am Deadline Day als angepriesener Transfercoup leihweise von Bayer Leverkusen zu den Grün-Weißen gekommen. Bisher konnte der nigerianische Nationalspieler (13 Länderspiele) dem Werder-Spiel aber noch nicht seinen Stempel aufdrücken (eine Vorlage in vier Einsätze). „Victor absolviert auch Extra-Schichten, hat am Wochenende auf einen freien Tag verzichtet und trainiert“, hofft Fritz auf einen baldigen Boniface-Durchbruch. Ein ähnliches Szenario wie bei Naby Keïta (30/Ferencvaros), der mit hohen Erwartungen kam und dann zum Missverständnis wurde, will man tunlichst vermeiden.