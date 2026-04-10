Werder: Update zu Boniface & Co.

Der SV Werder Bremen kann vor der richtungsweisenden Partie gegen den 1. FC Köln (Sonntag, 15:30 Uhr) wieder auf mehrere Rückkehrer bauen. Trainer Daniel Thioune vermeldete auf der Pressekonferenz vor der Partie positive Nachrichten zu Marco Friedl (28), Niklas Stark (30) und Justin Njinmah (25): „Die Chancen, dass sie dabei sind, stehen recht gut. Der eine oder andere wird heute auch wieder ins Training einsteigen.“

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Bei Jens Stage, der zuletzt über muskuläre Probleme klagte, wird es hingegen ein Wettlauf gegen die Zeit. Thioune hofft, auf den 29-Jährigen setzen zu können: „Sofern er spielfähig ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er in der Startelf steht.“ Neben dem gelbgesperrten Cameron Puertas (27) wird auch Victor Boniface (25) noch nicht wieder in den Spielbetrieb einsteigen. „Wir haben uns entschieden, dass wir ihn über das Mannschafts- und nicht das Individualtraining heranführen wollen. Aktuell ist der Moment noch zu früh, dass er in den Bus nach Köln steigt“, erklärte der Werder-Coach. Sturmtalent Salim Musah (20) könnte stattdessen sogar die Chance bekommen, von Beginn an aufzulaufen: „Er ist ein Startelfkandidat. Das hat er sich verdient und erarbeitet.“