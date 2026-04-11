BVB-Überraschung um Silva

Beim heutigen Bundesliga-Spiel von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen dürfen sich Serhou Guirassy (30) und Fábio Silva (23) gemeinsam präsentieren. Cheftrainer Niko Kovac nominierte beide Angreifer für die Startelf gegen die Werkself.

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Mit einer guten Leistung könnte sich das Offensiv-Duo auch weiter auf die Notizblöcke anderer Klubs schießen. Während Guirassy Berichten zufolge im Sommer eine Luftveränderung anstrebt, gilt auch Silvas Zukunft bei den Schwarz-Gelben ob seiner geringen Einsatzzeiten als offen. Kovac attestierte dem Portugiesen zuletzt aber eine positive Entwicklung.