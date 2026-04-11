Robertson einig mit Tottenham – Haken bleibt

Der mögliche Wechsel von Andrew Robertson zu Tottenham Hotspur nimmt zunehmend Fahrt auf. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, ist sich der 32-jährige Linksverteidiger bereits mündlich mit den Spurs einig. Demnach sei ein ablösefreier Wechsel im Sommer auf der Zielgeraden, hänge jedoch unmittelbar mit dem Klassenerhalt der Nordlondoner zusammen.

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Nach neun Jahren verlässt der 92-fache schottische Nationalspieler den FC Liverpool nach Saisonende. Zwar bringt es Robertson in der laufenden Premier League-Spielzeit auf 19 Einsätze, musste jedoch zumeist Milos Kerkez (22) den Vortritt auf der Linksverteidiger-Position überlassen.