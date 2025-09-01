Menü Suche
VfB: Oh-Wechsel geplatzt

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild | Sacha Tavolieri
Oh dreht zum Jubel ab @Maxppp

Hyeon-gyu Oh wird offenbar doch nicht zum VfB Stuttgart wechseln. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der 24-jährige Stürmer durch den Medizincheck gefallen. Der VfB sieht demzufolge von einer Verpflichtung ab.

Update (20:30 Uhr): Laut Sacha Tavolieri wollte Stuttgart nach dem Medizincheck noch einmal neu verhandeln. Das lehnte Genk aber ab.

Oh, der die Schwaben 27 Millionen Euro inklusive Boni gekostet hätte, kehrt also zum KRC Genk zurück. Eine Alternative hat der Bundesligist dem Boulevardblatt zufolge nicht in der Hinterhand.

