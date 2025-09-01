Menü Suche
Augsburg verstärkt sich mit Gharbi

von Luca Hansen - Quelle: fcaugsburg.de
Ismaël Gharbi (r.) im Dribbling gegen Jesus Toscano (l.) @Maxppp

Der FC Augsburg verstärkt seine Offensivabteilung. Wie die Fuggerstädter bekanntgeben, wechselt Ismael Gharbi vom SC Braga per Leihe zum Bundesligisten. Für den Anschluss besitzt der FCA eine Kaufoption.

FC Augsburg
Unser nächster Neuzugang steht fest: Willkommen beim #FCA, Ismaël #Gharbi! 🫶

Der 21-jährige Offensivspieler wechselt auf Leihbasis vom portugiesischen Erstligisten SC Braga in die Fuggerstadt. Zusätzlich besitzen wir eine Kaufoption.

👉 Alle Infos gibt's hier:
Sportdirektor Benjamin Weber verspricht sich viel von dem 21-jährigen Offensivspieler: „Mit Ismaël gewinnen wir einen dribbelstarken Offensivspieler. Trotz seiner erst 21 Jahre bringt er bereits Erfahrung auf höchstem Niveau mit. Seine Stärke im Eins-gegen-Eins und seine Flexibilität werden unser Spiel entscheidend bereichern.“

Bundesliga
Liga Portugal Bwin
Braga
Augsburg
Ismaël Gharbi

