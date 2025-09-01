Augsburg verstärkt sich mit Gharbi

Der FC Augsburg verstärkt seine Offensivabteilung. Wie die Fuggerstädter bekanntgeben, wechselt Ismael Gharbi vom SC Braga per Leihe zum Bundesligisten. Für den Anschluss besitzt der FCA eine Kaufoption.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportdirektor Benjamin Weber verspricht sich viel von dem 21-jährigen Offensivspieler: „Mit Ismaël gewinnen wir einen dribbelstarken Offensivspieler. Trotz seiner erst 21 Jahre bringt er bereits Erfahrung auf höchstem Niveau mit. Seine Stärke im Eins-gegen-Eins und seine Flexibilität werden unser Spiel entscheidend bereichern.“