Freiburg-Abschied: Weißhaupt findet neuen Klub

Noah Weißhaupt (23) kommt offenbar in der polnischen Ekstraklasa unter. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge verschlägt es den Außenbahnspieler vom SC Freiburg zu Legia Warschau. Offen bleibt, ob es auf eine Leihe oder einen festen Transfer hinausläuft.

Seit geraumer Zeit ist klar, dass Klub und Spieler eine Trennung anstreben. Dem früheren deutschen U-Nationalspieler wird nämlich nicht die gewünschte Spielzeit in Aussicht gestellt. In Warschau würde Weißhaupt, der die vergangene Rückrunde leihweise beim FC St. Pauli verbrachte, unter anderem auf Sportchef Fredi Bobic treffen.