Menü Suche
Kommentar
Serie A

Como mit Transfer-Doppelschlag

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Stefan Posch lässt den Gegner fliegen @Maxppp

Como 1907 verstärkt sich mit zwei Abwehrspielern. Wie Fabrizio Romano berichtet, werden die Innenverteidiger Stefan Posch (28) und Diego Carlos (32) am heutigen Sonntag beim ambitionierten Serie A-Klub unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Posch wechselt vom FC Bologna auf Leihbasis samt Kaufoption an den Comer See. Bei Diego Carlos handelt es sich ebenfalls um ein Gastspiel, mit seinem Arbeitgeber Fenerbahce wurde jedoch kein Passus für eine Festverpflichtung ausgemacht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Süper Lig
Como
Fenerbahce
Bologna
Stefan Posch
Diego Carlos

Weitere Infos

Serie A Serie A
Süper Lig Süper Lig
Como Logo Calcio Como
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Bologna Logo FC Bologna
Stefan Posch Stefan Posch
Diego Carlos Diego Carlos
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert