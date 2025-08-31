Como mit Transfer-Doppelschlag

Como 1907 verstärkt sich mit zwei Abwehrspielern. Wie Fabrizio Romano berichtet, werden die Innenverteidiger Stefan Posch (28) und Diego Carlos (32) am heutigen Sonntag beim ambitionierten Serie A-Klub unterschreiben.

Posch wechselt vom FC Bologna auf Leihbasis samt Kaufoption an den Comer See. Bei Diego Carlos handelt es sich ebenfalls um ein Gastspiel, mit seinem Arbeitgeber Fenerbahce wurde jedoch kein Passus für eine Festverpflichtung ausgemacht.