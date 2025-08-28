Direkte Gespräche: Mehrere Optionen für Geertruida

Lutsharel Geertruida von RB Leipzig hat einen weiteren Interessenten auf sich aufmerksam gemacht. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist neben Nottingham Forest auch Atalanta Bergamo ins Rennen um den Niederländer eingestiegen und führt direkte Gespräche mit dem Bundesligisten. Laut dem Bezahlsender liegt auch eine Leihe mit Kaufoption im Bereich des Möglichen.

Vor einem Jahr war der 25-Jährige für 20 Millionen Euro von Feyenoord Rotterdam zu den Sachsen gewechselt, konnte die Verantwortlichen aber qualitativ nicht überzeugen. Sein Vertrag bei RB läuft noch bis 2029.