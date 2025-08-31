Menü Suche
Kommentar
Ligue 1

Nizza findet Bouanani-Ersatz

von Remo Schatz - Quelle: Sacha Tavolieri
Tiago Gouveia trifft für Benfica @Maxppp

Einen Teil der Woltemade-Millionen wird der VfB Stuttgart in die Verpflichtung von Badredine Bouanani (20) investieren. Wie Sacha Tavolieri berichtet, hat der OGC Nizza bereits den direkten Ersatz für den Rechtsaußen gefunden. Demzufolge wird Tiago Gouveia (24) am heutigen Sonntag seinen Wechsel von Benfica Lissabon an die Côte d‘Azur vollziehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Portugiese kommt auf Leihbasis nach Südfrankreich, die Kaufoption soll sich auf acht Millionen Euro belaufen. Gouveia wurde zunächst bei Sporting Lissabon ausgebildet und wechselte in der U17 zum Stadtrivalen. Nach einer Leihe zu Estoril in der Saison 2022/23 gehört er seit seiner Rückkehr zum Profikader der Águias.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Liga Portugal Bwin
Benfica
Nizza
Tiago Gouveia

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Liga Portugal Bwin Liga Portugal Bwin
Benfica Logo Benfica Lissabon
Nizza Logo OGC Nizza
Tiago Gouveia Tiago Gouveia
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert