Nizza findet Bouanani-Ersatz

Einen Teil der Woltemade-Millionen wird der VfB Stuttgart in die Verpflichtung von Badredine Bouanani (20) investieren. Wie Sacha Tavolieri berichtet, hat der OGC Nizza bereits den direkten Ersatz für den Rechtsaußen gefunden. Demzufolge wird Tiago Gouveia (24) am heutigen Sonntag seinen Wechsel von Benfica Lissabon an die Côte d‘Azur vollziehen.

Der Portugiese kommt auf Leihbasis nach Südfrankreich, die Kaufoption soll sich auf acht Millionen Euro belaufen. Gouveia wurde zunächst bei Sporting Lissabon ausgebildet und wechselte in der U17 zum Stadtrivalen. Nach einer Leihe zu Estoril in der Saison 2022/23 gehört er seit seiner Rückkehr zum Profikader der Águias.