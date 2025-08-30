BVB verkündet Tullberg-Abschied

Mike Tullberg wird beim heutigen Regionalliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach II ein letztes Mal für Borussia Dortmunds U23 an der Seitenlinie stehen. Wie der BVB offiziell mitteilt, wechselt der 39-jährige Däne im Anschluss für „eine veritable Ablösesumme“ zu einem anderen Verein. Dem Vernehmen nach handelt es sich dabei um den FC Midtjylland, der eine Million Euro zahlt. Die Bestätigung seitens des dänischen Erstligisten steht noch aus. Tullberg Nachfolge beim BVB soll sein bisheriger Co-Trainer Daniel Rios antreten.

Unter der Anzeige geht's weiter

BVB-Geschäftsführer Sport Lars Ricken sagt: „Nachdem wir uns inmitten einer sportlichen Krise im vergangenen Winter von Trainer Nuri Sahin getrennt hatten, hat Mike unsere Profi-Mannschaft übernommen und durch zwei Siege und ein Unentschieden aus drei Spielen dafür gesorgt, dass die Chance auf einen erfolgreichen Saison-Endspurt noch gewahrt blieb. […] Die Möglichkeit, die sich Mike nun bietet, wollten wir ihm nicht nehmen, zumal der abermalige Sprung eines BVB-Nachwuchs-Trainers in den Profibereich zu einer signifikanten Einnahme für Borussia Dortmund führen wird.“