Vázquez-Transfer: Angezählter ten Hag übergangen?
Bereits nach dem ersten Spieltag werden Stimmen laut, bei Bayer Leverkusen zweifle man an der Arbeit von Erik ten Hag. Zu allem Überfluss sickern weitere Hintergründe zur Thematik durch.
Bayer Leverkusens Verpflichtung von Rechtsverteidiger Lucas Vázquez (34) wurde zuvor angeblich nicht mit Erik ten Hag abgesprochen. Das zumindest wird in der ‚Bild‘-Sendung ‚Reif ist Live‘ suggeriert.
Die Geduld der Verantwortlichen mit dem 55-jährigen Chefcoach sei „jetzt schon endlich“. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass der Werksklub den ablösefreien Vázquez-Deal schon fast rekordverdächtig schnell abwickelte.
Die ‚Bild‘ knüpft an den jüngsten ‚kicker‘-Bericht an, laut dem es bereits ‚erste Bedenken‘ bezüglich des niederländischen Cheftrainers gibt. Auch der ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ schlägt in diese Kerbe und ordnet ein, dass Bayer schon beim morgigen Auswärtsspiel (15:30 Uhr) gegen Werder Bremen tunlichst gewinnen sollte.
