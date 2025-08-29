Vázquez-Transfer: Angezählter ten Hag übergangen?

Bayer Leverkusens Verpflichtung von Rechtsverteidiger Lucas Vázquez (34) wurde zuvor angeblich nicht mit Erik ten Hag abgesprochen. Das zumindest wird in der ‚Bild‘-Sendung ‚Reif ist Live‘ suggeriert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Geduld der Verantwortlichen mit dem 55-jährigen Chefcoach sei „jetzt schon endlich“. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass der Werksklub den ablösefreien Vázquez-Deal schon fast rekordverdächtig schnell abwickelte.

Die ‚Bild‘ knüpft an den jüngsten ‚kicker‘-Bericht an, laut dem es bereits ‚erste Bedenken‘ bezüglich des niederländischen Cheftrainers gibt. Auch der ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ schlägt in diese Kerbe und ordnet ein, dass Bayer schon beim morgigen Auswärtsspiel (15:30 Uhr) gegen Werder Bremen tunlichst gewinnen sollte.