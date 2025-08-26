Ablösefrei: Bayer verpflichtet Ex-Real-Star Vázquez

Der Abgang von Jeremie Frimpong (24) zum FC Liverpool hat bei Bayer Leverkusen eine klaffende Lücke gerissen. Als Rechtsverteidiger stand bislang nur Arthur (22) im Kader, Ernest Poku (21), der in dieser Spielzeit schon auf der Schiene aushalf, ist eigentlich offensiver beheimatet. Nun hat man sich aber hochkarätige Verstärkung gesichert.

Wie die Werkself bekanntgibt, schließt sich Lucas Vázquez dem Vizemeister an. Eine Ablöse kostet der 34-Jährige nicht, sein Vertrag bei Real Madrid war in diesem Sommer ausgelaufen. Bei Bayer unterschreibt der Spanier bis 2027.

„Jetzt freue ich mich darauf, meinen Weg bei Bayer Leverkusen fortzusetzen. Bei dem Verein, von dem mir Trainer Xabi Alonso und mein langjähriger Mitspieler Dani Carvajal in Madrid viel erzählt haben“, erklärt Vázquez, „meine Gespräche mit den Verantwortlichen haben bestätigt, was mir berichtet wurde: Bayer 04 ist absolut siegorientiert, hungrig und auf höchste Ziele ausgerichtet. Diese Einstellung deckt sich mit meinen Vorstellungen und ich freue mich darauf, mit Leverkusen nach weiteren Erfolgen zu streben.“

Geschäftsführer Sport Simon Rolfes sagt über die Neuverpflichtung: „Mit Lucas Vázquez verpflichten wir einen extrem erfahrenen Spieler, der in den zurückliegenden zehn Jahren mit Real Madrid alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gab. Er ist technisch stark, taktisch versiert, ein ausgezeichneter Vorbereiter und Stratege. Lucas wird durch seine fußballerische Raffinesse und besondere Routine großen Einfluss auf unser Spiel nehmen und zu einer Stütze unserer Mannschaft werden.“

Mit Vázquez kommt ein echter Titelsammler in die BayArena. Allein die Champions League gewann er mit den Königlichen fünfmal. Mit seiner Erfahrung soll er nun in Leverkusen die jungen Wilden an die Hand nehmen.