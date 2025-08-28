Menü Suche
Kommentar 15
Bundesliga

Wanners Gründe für den Bayern-Abflug

von Lukas Weinstock - Quelle: Eindhovens Dagblad
Paul Wanner vom FC Bayern am Ball für den DFB @Maxppp

Paul Wanner hat seinen Wechsel vom FC Bayern zur PSV Eindhoven begründet. Gegenüber ‚Eindhovens Dagblad‘ verrät der Spielmacher: „Die PSV war schon vor zwei Jahren interessiert, aber ich habe mich für ein Jahr in der 2. Bundesliga entschieden. Jetzt war der richtige Zeitpunkt, in die Niederlande zu gehen. Das Bild stimmt einfach. Der Fußballstil, die Leute. Es fühlt sich an wie ein Verein, der auch Wert auf Familie legt.“

15 Millionen Euro plus Boni überweist Eindhoven an den deutschen Rekordmeister, der sich dem Vernehmen nach eine Rückkaufoption für Wanner gesichert hat. Daran verschwendet der 19-Jährige jedoch keinen Gedanken: „Die Details kenne ich nicht und denke im Moment überhaupt nicht darüber nach. Der Fokus liegt auf PSV. Hier trainieren und Spiele bestreiten. Das war der perfekte Schritt.“

