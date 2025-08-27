Mega-Kaufoption: Stuttgart mischt bei El Khannouss mit

Bilal El Khannouss gehört aktuell zu den begehrtesten Personalien auf dem Transfermarkt. Neben Interessenten aus der Bundesliga wie Bayer Leverkusen und RB Leipzig haben den 21-Jährigen auch Klubs aus der Premier League auf dem Zettel. Mit Crystal Palace ist sich der Offensivakteur nach FT-Informationen sogar schon über einen Wechsel einig, die Eagles kommen mit Leicester City allerdings noch nicht auf einen gemeinsamen Nenner.

Mit dem VfB Stuttgart könnte bald sogar noch ein weiterer Bewerber vorstellig werden. Wie Sacha Tavolieri und die Schweizer Ausgabe von ‚Sky‘ berichten, gehören die Schwaben zu den Vereinen, die unter einer Bedingung bereit sind, die aufgerufene Ablöse von umgerechnet rund 34 Millionen Euro zu zahlen. Demzufolge müsste es sich um eine Leihe mit Kaufoption handeln, nicht um einen direkten Kauf.

Ob der DFB-Pokalsieger mit einem solchen Modell in England auf offene Ohren stößt, ist fraglich. Bisher hat Leicester sämtliche Angebote abgelehnt, da der Premier League-Aufsteiger dem Bericht zufolge auf eine unmoralische Offerte aus Saudi-Arabien hofft. El Khannouss, der noch bis 2028 an die Foxes gebunden ist, möchte den Verein aber definitiv verlassen und könnte sich wohl auch mit einem Engagement im Schwabenland anfreunden.