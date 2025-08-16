RB-Flirt El Khannouss einigt sich mit neuem Klub

RB Leipzig droht bei Bilal El Khannouss von Leicester City leer auszugehen. Nach FT-Informationen ist sich der Mittelfeldspieler mit Crystal Palace einig. Ein erstes Angebot der Eagles über 23 Millionen Euro hat Leicester allerdings abgelehnt.

Bei Palace dürfte der 21-Jährige als Ersatz für Eberechi Eze (27) eingeplant sein, der heftig von Tottenham Hotspur umgarnt wird. Auch RB hatte Interesse an dem Marokkaner, der einen Verbleib auf der Insel aber wohl bevorzugt.