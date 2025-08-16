Menü Suche
Kommentar
FT-Info FT-Kurve Championship

RB-Flirt El Khannouss einigt sich mit neuem Klub

von Luca Hansen - Quelle: FT-Info
Bilal El Khannouss streckt die Zunge raus @Maxppp

RB Leipzig droht bei Bilal El Khannouss von Leicester City leer auszugehen. Nach FT-Informationen ist sich der Mittelfeldspieler mit Crystal Palace einig. Ein erstes Angebot der Eagles über 23 Millionen Euro hat Leicester allerdings abgelehnt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Palace dürfte der 21-Jährige als Ersatz für Eberechi Eze (27) eingeplant sein, der heftig von Tottenham Hotspur umgarnt wird. Auch RB hatte Interesse an dem Marokkaner, der einen Verbleib auf der Insel aber wohl bevorzugt.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Championship
Premier League
Leicester
Crystal Palace
Bilal El Khannouss

Weitere Infos

Championship Championship
Premier League Premier League
Leicester Logo Leicester City FC
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Bilal El Khannouss Bilal El Khannouss
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert