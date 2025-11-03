Nach Barça-Abschied: Neuer Klub für Romeu

Oriol Romeu (34) steht unmittelbar vor einer Rückkehr zum englischen Zweitligisten FC Southampton. Das vermeldet Gerard Romero. Fabrizio Romano ergänzt, dass sich die Saints mit dem Mittelfeldspieler auf einen Vertrag bis 2026 inklusive Option auf ein weiteres Jahr geeinigt haben. Der Medizincheck soll heute oder morgen stattfinden.

Der Spanier hatte bereits von 2015 bis 2022 für Southampton gespielt und dort über 250 Pflichtspiele absolvierte. Nach einer Leihstation beim FC Girona lief Romeus Vertrag beim FC Barcelona im Sommer aus, nun folgt die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.