50-Millionen-Neuzugang für West Ham

Zwischen West Ham United und dem FC Southampton herrscht Einigkeit über einen Transfer von Mateus Fernandes. Der Mittelfeldspieler der Saints wird die Hammers laut ‚The Athletic‘ 44 Millionen Euro Sockelablöse kosten. 3,5 Millionen Euro können über Boni hinzukommen, außerdem sichert sich Southampton eine Weiterverkaufsbeteiligung über 15 Prozent.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 21-jährige Portugiese mauserte sich beim Premier League-Absteiger im vergangenen Jahr zum geschätzten Profi auf der Insel. Erst vor einem Jahr war Fernandes für 15 Millionen Euro von Sporting nach England gewechselt. Nach dem Abstieg macht Southampton aus der Not eine Tugend und verkauft den Rechtsfuß mit einem satten Transferplus.